Aktuellt
Här finns alla publikationer från de senaste åren i kronologisk ordning.
2026-05-28 | MAJ 2026 | KONJUNKTURBAROMETERN
Oförändrat stämningsläge men fler företag förväntar sig prisökningar framöver
2026-02-25 | FEBRUARI 2026 | SPECIALSTUDIE
Analys av livsmedelsprisernas utveckling – augusti 2025 till januari 2026
2026-02-17 | FEBRUARI 2026 | SPECIALSTUDIER
Företagens prispåslag och deras bidrag till högre priser 2019–2023
2025-11-25 | NOVEMBER 2025 | MILJÖEKONOMI
Svårt att förena Sveriges långsiktiga nationella utsläppsmål med EU:s utsläppshandelssystem
2025-10-30 | OKTOBER 2025 | KONJUNKTURBAROMETERN
Konjunkturbarometern visar på normaliserat stämningsläge
2025-09-24 | SEPTEMBER 2025 | KONJUNKTURBAROMETERN
Stämningsläget bland hushållen fortsätter att förbättras
2025-09-03 | SEPTEMBER 2025 | SPECIALSTUDIER
Bio-CCS som kompletterande åtgärd i det svenska klimatpolitiska ramverket
2025-07-30 | JULI 2025 | KONJUNKTURBAROMETERN
Mycket kraftig förbättring av hushållens stämningsläge
2025-06-04 | JUNI 2025 | SPECIALSTUDIER
Redovisning av regeringsuppdrag om migrationens nettoeffekter
2025-05-16 |
Publicering av underlagsrapporter inom uppdraget att analysera migrationens nettoeffekter
2025-03-06 | MARS 2025 | WORKING PAPERS
Forecasting Quarterly GDP Growth Rates Using Machine Learning Methods
2025-02-26 | FEBRUARI 2025 | SPECIALSTUDIE
Fortsatt starka offentliga finanser i ljuset av den demografiska utvecklingen
2024-12-20 | DECEMBER 2024 | KONJUNKTURBAROMETERN
Kraftigt försämrat stämningsläge hos hushållen men mer positivt i näringslivet
2024-12-10 | DECEMBER 2024 | SPECIALSTUDIER
Ny studie om vad forskningen säger om arbetstidsförkortning
2024-11-06 | NOVEMBER 2024 | MILJÖEKONOMISK RAPPORT
Staten har en viktig roll i komplex och riskfylld grön omställning
2024-10-31 | OKTOBER 2024 | SPECIALSTUDIER
Effekter av prishöjningar med anledning av införandet av EU:s nya utsläppshandelssystem
2024-10-22 | OKTOBER 2024 | LÖNEBILDNINGSRAPPORTEN
Avtalsrörelse efter historisk minskning av reallönerna
2024-06-04 | JUNI 2024 | SPECIALSTUDIER
Effekter av förändrade drivmedelspriser på tillväxt och sysselsättning
2024-05-30 | MAJ 2024 | KONJUNKTURBAROMETERN
Hushållens stämningsläge uppåt för åttonde månaden i rad
2024-02-01 | FEBRUARI 2024 | KI-KOMMENTAR
Prisförväntningar för hushållsnära respektive ej hushållsnära företag
2024-01-31 | JANUARI 2024 | SPECIALSTUDIER
Ökade drivmedelspriser leder till liten kostnadsökning för de flesta näringslivsbranscher
2023-12-18 | DECEMBER 2023 | SPECIALSTUDIER
Pris- och kostnadsutvecklingen 2019–2023: Analys med en prismodell
2023-12-18 | DECEMBER 2023 | SPECIALSTUDIER
Livsmedelspriserna i Sverige: Har effekten av internationella prischocker blivit större?
2023-12-18 | DECEMBER 2023 | SPECIALSTUDIER
Internationell jämförelse av prisutvecklingen i olika produktgrupper
2023-12-13 | DECEMBER 2023 | SPECIALSTUDIER
Utrikes föddas uppåtgående sysselsättning: Hur mycket förklaras av demografi?
2023-12-11 | DECEMBER 2023 | SPECIALSTUDIER
Fördelningseffekter av bilstyrmedel för att nå klimatmålet 2030: En analys av inkomst- och geografisk dimension
2023-12-06 | DECEMBER 2023 | MILJÖEKONOMI
Fördelningseffekter av klimatpolitiken hanteras bäst med annan politik
2023-11-01 | NOVEMBER 2023 | SPECIALSTUDIER