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Aktuellt

Här finns alla publikationer från de senaste åren i kronologisk ordning.

2026-07-30 | JULI 2026 | KONJUNKTURBAROMETERN

Barometerindikatorn nu starkare än normalt

2026-06-26 | JUNI 2026 | KONJUNKTURBAROMETERN

Tillverkningsindustrin lyfter barometerindikatorn

2026-06-18 | JUNI 2026 | KI-KOMMENTAR

Produktivitet i AI-nära branscher

2026-06-16 | JUNI 2026 | KONJUNKTURLÄGET

Lågkonjunkturen ebbar ut 2027

2026-06-03 | INTERNATIONELL UTBLICK

Prisförväntningarna hos företag i EU

2026-05-28 | MAJ 2026 | KONJUNKTURBAROMETERN

Oförändrat stämningsläge men fler företag förväntar sig prisökningar framöver

2026-05-12 | KONJUNKTURBAROMETERN

Extern remiss inför planerad upphandling

2026-04-29 | APRIL 2026 | KONJUNKTURBAROMETERN

Normalt stämningsläge men mer pessimistiska hushåll

2026-04-22 | APRIL 2026 | SPECIALSTUDIER

Utvärdering av makroekonomiska prognoser

2026-03-25 | MARS 2026 | KONJUNKTURLÄGET

Återhämtningen fortsätter trots kriget i Mellanöstern

2026-03-25 | MARS 2026 | KONJUNKTURBAROMETERN

Fortsatt normaltstarkt stämningsläge

2026-03-11 |

Hushållens AI-användning

2026-03-04 | MARS 2026 | SPECIALSTUDIE

Långsiktigt hållbara offentliga finanser

2026-02-26 | FEBRUARI 2026 | KONJUNKTURBAROMETERN

Svagare stämningsläge i tillverkningsindustrin

2026-02-25 | FEBRUARI 2026 | SPECIALSTUDIE

Analys av livsmedelsprisernas utveckling – augusti 2025 till januari 2026

2026-02-17 | FEBRUARI 2026 | SPECIALSTUDIER

Företagens prispåslag och deras bidrag till högre priser 2019–2023

2026-01-29 | JANUARI 2026 | KONJUNKTURBAROMETERN

Små förändringar i konjunkturbarometern

2025-12-19 | DECEMBER 2025 | KONJUNKTURLÄGET

Konjunkturåterhämtningen på fastare mark

2025-12-19 | DECEMBER 2025 | KONJUNKTURBAROMETERN

Barometerindikatorn starkare än normalt

2025-12-17 | DECEMBER 2025 | KI-KOMMENTAR

ETS2, Sveriges utsläppsmål och pumppriser

2025-12-12 | ELASTICITETER

Uppdaterad litteraturöversikt om elasticiteter

2025-12-03 | DECEMBER 2025 | SPECIALSTUDIER

Priseffekten av den förändrade reduktionsplikten 2025

2025-12-02 | DECEMBER 2025 | KI-KOMMENTAR

Finanspolitiska multiplikatorer i SELMA

2025-11-27 | NOVEMBER 2025 | KONJUNKTURBAROMETERN

Svag ökning i Barometerindikatorn

2025-11-25 | NOVEMBER 2025 | MILJÖEKONOMI

Svårt att förena Sveriges långsiktiga nationella utsläppsmål med EU:s utsläppshandelssystem

2025-11-05 |

Internationell utblick - stämningsläget bland hushåll i EU

2025-10-30 | OKTOBER 2025 | KONJUNKTURBAROMETERN

Konjunkturbarometern visar på normaliserat stämningsläge

2025-09-24 | SEPTEMBER 2025 | KONJUNKTURLÄGET

Konjunkturåterhämtning i svensk ekonomi

2025-09-24 | SEPTEMBER 2025 | KONJUNKTURBAROMETERN

Stämningsläget bland hushållen fortsätter att förbättras

2025-09-24 | SEPTEMBER 2025 | KI-KOMMENTAR

Ekonomiska effekter av ökade försvarsutgifter

2025-09-03 | SEPTEMBER 2025 | SPECIALSTUDIER

Bio-CCS som kompletterande åtgärd i det svenska klimatpolitiska ramverket

2025-09-02 | SEPTEMBER 2025 | SPECIALSTUDIER

Effekter av CBAM och implikationer av en utvidgning

2025-08-28 | AUGUSTI 2025 | KONJUNKTURBAROMETERN

Förbättrat stämningsläge i samtliga sektorer

2025-08-06 | AUGUSTI 2025 | KONJUNKTURLÄGET

Uppdatering av konjunkturbilden

2025-07-30 | JULI 2025 | KONJUNKTURBAROMETERN

Mycket kraftig förbättring av hushållens stämningsläge

2025-06-27 | JUNI 2025 | SPECIALSTUDIER

Artikel 6 för att nå EU:s klimatmål?

2025-06-26 | JUNI 2025 | KONJUNKTURBAROMETERN

Något svagare stämningsläge i ekonomin

2025-06-17 | JUNI 2025 | KONJUNKTURLÄGET

Utdragen lågkonjunktur

2025-06-17 | JUNI 2025 | KI-KOMMENTAR

Effekten av tullar på den svenska ekonomin

2025-06-04 | JUNI 2025 | SPECIALSTUDIER

Redovisning av regeringsuppdrag om migrationens nettoeffekter

2025-06-04 |

Redovisning av regeringsuppdrag om migrationens nettoeffekter

2025-05-28 | MAJ 2025 |

Antologi inom uppdraget att analysera migrationens nettoeffekter

2025-05-28 |

Ny antologi inom uppdraget att analysera migrationens nettoeffekter

2025-05-27 | MAJ 2025 | KONJUNKTURBAROMETERN

Små förändringar i stämningsläget

2025-05-20 |

Länkade serier i Konjunkturbarometern

2025-05-16 |

Publicering av underlagsrapporter inom uppdraget att analysera migrationens nettoeffekter

2025-04-29 | APRIL 2025 | KONJUNKTURBAROMETERN

Oförändrat stämningsläge men större osäkerhet

2025-04-23 | APRIL 2025 | SPECIALSTUDIER

Utvärdering av makroekonomiska prognoser 2025

2025-03-26 | MARS 2025 | KONJUNKTURLÄGET

Bräcklig återhämtning i år

2025-03-26 | MARS 2025 | KONJUNKTURBAROMETERN

Svagare stämningsläge

2025-03-06 | MARS 2025 | WORKING PAPERS

Forecasting Quarterly GDP Growth Rates Using Machine Learning Methods

2025-02-27 | FEBRUARI 2025 | KONJUNKTURBAROMETERN

Mindre optimistisk framtidstro bland hushållen

2025-02-26 | FEBRUARI 2025 | SPECIALSTUDIE

Fortsatt starka offentliga finanser i ljuset av den demografiska utvecklingen

2025-01-30 | JANUARI 2025 | KONJUNKTURBAROMETERN

Försvagat stämningsläge i industrin

2024-12-20 | DECEMBER 2024 | KONJUNKTURLÄGET

Återhållsamma hushåll fördröjer återhämtningen

2024-12-20 | DECEMBER 2024 | KONJUNKTURBAROMETERN

Kraftigt försämrat stämningsläge hos hushållen men mer positivt i näringslivet

2024-12-10 | DECEMBER 2024 | SPECIALSTUDIER

Ny studie om vad forskningen säger om arbetstidsförkortning

2024-12-02 | DECEMBER 2024 | SPECIALSTUDIER

Klimatmål svåra att nå med beslutad styrning

2024-12-02 | DECEMBER 2024 | SPECIALSTUDIER

Slutrapportering av drivmedelsuppdrag

2024-11-27 | NOVEMBER 2024 | KONJUNKTURBAROMETERN

Barometerindikatorn steg på bred front

2024-11-06 | NOVEMBER 2024 | MILJÖEKONOMISK RAPPORT

Staten har en viktig roll i komplex och riskfylld grön omställning

2024-10-31 | OKTOBER 2024 | SPECIALSTUDIER

Effekter av prishöjningar med anledning av införandet av EU:s nya utsläppshandelssystem

2024-10-30 | OKTOBER 2024 | KONJUNKTURBAROMETERN

Svagare signaler från näringslivet

2024-10-22 | OKTOBER 2024 | LÖNEBILDNINGSRAPPORTEN

Avtalsrörelse efter historisk minskning av reallönerna

2024-09-26 | SEPTEMBER 2024 | KONJUNKTURLÄGET

Lågkonjunkturen hänger kvar längre

2024-09-26 | SEPTEMBER 2024 | KONJUNKTURBAROMETERN

Fortsatt svagt stämningsläge

2024-09-13 | SEPTEMBER 2024 | SPECIALSTUDIER

Långsiktigt scenario för svensk ekonomi till 2055

2024-09-06 | SEPTEMBER 2024 | KI-KOMMENTAR

Realräntor på tio års sikt

2024-08-29 | AUGUSTI 2024 | KONJUNKTURBAROMETERN

Fortsatt dystrare stämningsläge än normalt

2024-08-07 | AUGUSTI 2024 | KONJUNKTURLÄGET

Konjunkturbilden består

2024-07-30 | JULI 2024 | KONJUNKTURBAROMETERN

Allt fler hushåll planerar för bilköp

2024-06-27 | JUNI 2024 | KONJUNKTURBAROMETERN

Stämningsläget i näringslivet nära det normala

2024-06-20 | JUNI 2024 | SPECIALSTUDIER

ETS2 efter 2030: Inom ESR, självständigt eller i EU ETS?

2024-06-19 | JUNI 2024 | KONJUNKTURLÄGET

Hushållen fortsätter att hålla i plånboken

2024-06-04 | JUNI 2024 | SPECIALSTUDIER

Effekter av förändrade drivmedelspriser på tillväxt och sysselsättning

2024-06-04 | JUNI 2024 | SPECIALSTUDIER

Analys av åkeribranschen

2024-05-31 | MAJ 2024 | SPECIALSTUDIER

Priseffekten av den sänkta reduktionsplikten

2024-05-30 | MAJ 2024 | KONJUNKTURBAROMETERN

Hushållens stämningsläge uppåt för åttonde månaden i rad

2024-04-25 | APRIL 2024 | KONJUNKTURBAROMETERN

Bred uppgång i barometerindikatorn

2024-04-24 | APRIL 2024 | SPECIALSTUDIER

Utvärdering av makroekonomiska prognoser 2024

2024-03-26 | MARS 2024 | KONJUNKTURLÄGET

Lågkonjunkturen bottnar i år

2024-03-26 | MARS 2024 | KONJUNKTURBAROMETERN

Ökad optimism om framtiden hos hushållen

2024-02-28 | FEBRUARI 2024 | KONJUNKTURBAROMETERN

Prisplanerna nära det normala

2024-02-28 | FEBRUARI 2024 | SPECIALSTUDIER

Elasticiteter inom miljö-, klimat- och energiområdet

2024-02-14 | FEBRUARI 2024 | SPECIALSTUDIER

Långsiktigt hållbara offentliga finanser

2024-02-01 | FEBRUARI 2024 | KI-KOMMENTAR

Prisförväntningar för hushållsnära respektive ej hushållsnära företag

2024-01-31 | JANUARI 2024 | SPECIALSTUDIER

Ökade drivmedelspriser leder till liten kostnadsökning för de flesta näringslivsbranscher

2024-01-30 | JANUARI 2024 | KONJUNKTURBAROMETERN

Ljusare signaler från samtliga sektorer

2023-12-20 | DECEMBER 2023 | KONJUNKTURLÄGET

Svensk ekonomi växer igen 2024

2023-12-18 | DECEMBER 2023 | SPECIALSTUDIER

Prissättning hos svenska företag 2023

2023-12-18 | DECEMBER 2023 | SPECIALSTUDIER

Pris- och kostnadsutvecklingen 2019–2023: Analys med en prismodell

2023-12-18 | DECEMBER 2023 | SPECIALSTUDIER

Utvecklingen av vinstandelar och enhetsvinster

2023-12-18 | DECEMBER 2023 | SPECIALSTUDIER

Livsmedelspriserna i Sverige: Har effekten av internationella prischocker blivit större?

2023-12-18 | DECEMBER 2023 | SPECIALSTUDIER

Internationell jämförelse av prisutvecklingen i olika produktgrupper

2023-12-13 | DECEMBER 2023 | SPECIALSTUDIER

Utrikes föddas uppåtgående sysselsättning: Hur mycket förklaras av demografi?

2023-12-11 | DECEMBER 2023 | SPECIALSTUDIER

Fördelningseffekter av bilstyrmedel för att nå klimatmålet 2030: En analys av inkomst- och geografisk dimension

2023-12-06 | DECEMBER 2023 | MILJÖEKONOMI

Fördelningseffekter av klimatpolitiken hanteras bäst med annan politik

2023-11-01 | NOVEMBER 2023 | SPECIALSTUDIER

Analys av drivmedelspriser: delrapportering av regeringsuppdrag

2023-11-01 | NOVEMBER 2023 |

Reduktionsplikten och dieselpriset

2023-11-01 | NOVEMBER 2023 | SPECIALSTUDIER

Skatteförändringar och bensinpriset